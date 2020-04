Cosenza. Riaprono in due fasce orarie i Parchi Romeo e Remì

Parco Romeo e Parco Remì aperti per i ragazzi con problemi cognitivi. È la decisione del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, che con un’ordinanza ha infatti autorizzato la fruibilità, in determinati orari dei due parchi in questione.

Il provvedimento è stato preso a seguito di una richiesta, pervenuta all’Amministrazione comunale, per agevolare le famiglie in cui sono presenti persone affette da sindrome autistica.

Così da oggi riapre il parco Romeo dell’associazione La terra di Piero che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 e sabato e domenica dalle 16 alle 19. La Terra di Piero si è inoltre resa disponibile a coadiuvare le operazioni di accesso ai parchi dei cittadini ai quali è consentito.

L’ordinanza del Sindaco autorizza i componenti conviventi delle famiglie in cui siano presenti persone affette da autismo e quelle in cui siano presenti componenti che versino in una qualsiasi altra e diversa condizione certificata dall’autorità sanitaria, ad allontanarsi dalla loro abitazione per recarsi presso i parchi comunali Remi e Piero Romeo. La persona autorizzata alla fruibilità dei parchi potrà essere accompagnata da uno o più dei componenti il nucleo familiare.

L’ordinanza stabilisce inoltre a carico dei familiari accompagnatori l’onere di produrre, a richiesta delle forze di polizia statali e locali, l’autocertificazione del caso e la documentazione sanitaria attestante la particolare condizione che rende necessaria la frequentazione dei parchi pubblici. È altresì preciso onere dei familiari accompagnatori rispettare la “distanza sociale” interpersonale di almeno un metro, oltre che far rispettare tale misura da parte dei componenti l’intero nucleo.