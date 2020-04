Covid 19, da Ragainerba l’Inno Emergenza Coronavirus

È stato registrato tra Roma, Palmi e Reggio Calabria l’Inno emergenza coronavirus, il pezzo che la band Ragainerba ha voluto regalare alle persone che quotidianamente combattono in prima linea per questa emergenza.

Così in pieno lockdown la band calabrese ha voluto registrare il nuovo videoclip che è nato per diventare un Inno di speranza. L’obiettivo è quello di incentivare attraverso la diffusione la raccolta fondi per la Protezione Civile, sarebbe quindi molto interessante che ne venga dato risalto sui vostri canali.

Il video, montato da Dino Pizzuto, vede la presenza del cantante Antonio Cogliandro, mentre Vincenzo Misale ha suonato le chitarre e ha fatto i cori. Al basso c’è Roberto Aricò, alla batteria Michele Misale e gli arrangiamenti sono dell’intera band.

Così sulle note della loro musica, i musicisti cantano: “Coi nostri canti magici vi sorprenderemo, forti grandi e scettici noi convinceremo. #celafaremo”