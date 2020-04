Covid 19, dai giovani imprenditori di Unindustria Calabria 5mila mascherine

Sono 5mila le mascherine che i giovani imprenditori di Unindustria Calabria hanno agli ospedali calabresi. A comunicarlo è la presidente del gruppo giovani imprenditori Marella Burza che, insieme ai presidenti dei comitati territoriali, Antonia Abramo per Catanzaro, Umberto Barreca per Reggio Calabria, Glenda Giglio per Crotone, Fortunato Rizzo per Vibo Valentia e Roberto Rugna per Cosenza, dà concretezza ad una iniziativa di solidarietà che ha visto tanti imprenditori contribuire direttamente per affrontare l'emergenza sanitaria che il territorio sta vivendo da settimane.

"E' stato particolarmente laborioso far arrivare in Calabria queste mascherine - dichiara la presidente dei giovani industriali calabresi Marella Burza - nonostante ci fossimo messi in moto da diverse settimane, siamo stati costretti ad attendere fino ad ora prima di poterle ricevere e distribuire a chi continua ad averne necessario bisogno. Siamo davvero felici di poter offrire un contributo utile ai sanitari impegnati costantemente in prima fila a tutela della salute dei cittadini. Le 5mila mascherine che abbiamo acquistato, della tipologia ffp2, sono infatti specifiche per i reparti ospedalieri che stanno fronteggiando l'epidemia".