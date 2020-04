Beccato in casa con 120 grammi di marjuana, finisce ai domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato, insieme ai colleghi della Stazione locale, hanno arrestato in flagranza un idraulico 37enne incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare eseguita nella sua abitazione i militari vi hanno trovato 120 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, che sono stati sequestrati e verranno ora inviati presso il Lass, il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti, di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito.

L’uomo, come stabilito dal Pubblico Ministero di Turno, è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ne ha convalidato l’arresto senza disporre per lui misure cautelari.