Covid. Area Centrale: è ancora tregua, nessun positivo. Un solo paziente in intensiva

Secondo giorno consecutivo senza nuovi contagi da Covid-19 per l’area centrale della Calabria. Il bollettino del Pugliese-Ciaccio, ormai puntuale appuntamento dell’ora di pranzo, conferma anche per quest’oggi il segno zero nell’avanzamento dell’epidemia.

Rispetto a ieri nei laboratori dell’azienda ospedaliera del capoluogo di regione si sono analizzati altri 276 tamponi provenienti dalle aree di competenza, ovvero 234 dal catanzarese, 17 dal crotonese e 24 dal vibonese.

267 quelli risultati negativi, ma i nove positivi si riferiscono a conferme (5 del catanzarese e 4 del vibonese) che erano già note e già comunicate nei giorni addietro.

Smaltito anche parecchio “arretrato”: restano ancora da eseguire le rispettive analisi su altri 240 tamponi, ieri ce ne erano in “coda” ben 1680 (QUI).

Intanto, nell’ospedale Pugliese-Ciaccio rimangono ricoverati 14 pazienti, come ieri, ed uno solo di quali assistito nel reparto di terapia intensiva.