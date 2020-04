Pizzo, Forza Nuova nomina il nuovo segretario cittadino: è Angelo Fazzari

Edoardo Ventra e Angelo Fazzari

Tempo di nomine nella sezione di Forza Nuova di Pizzo. L’incarico di segretario cittadino è stato affidato ad Angelo Fazzari ed immensa soddisfazione è stata espressa segretario provinciale del movimento, Edoardo Ventra.

“Con estrema contentezza do la notizia della nomina– ha detto Ventra, che prosegue – Angelo, originario di Reggio Calabria, lavora da lunghissimo tempo nella nostra cittadina come responsabile di produzione in una nota azienda locale. Da qualche anno, inoltre, milita attivamente nelle fila del locale nucleo di Forza Nuova e questa nomina, dopo la candidatura delle scorse europee, è stata semplicemente il normale prosieguo di un percorso iniziato da tempo. I migliori auguri di buon lavoro – conclude Ventra – da parte mia e di tutta la segreteria regionale del movimento.”