Crotone. Un piccolo grande gesto d’umanità, vescovo offre la colazione a tutti i sanitari

Mons. Angelo Panzetta

In questo particolare e difficoltoso momento di pandemia, il Vescovo dell’Arcidiocesi di Crotone e Santa Severina, Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, si fa presente personalmente per offrire un gesto caritatevole consolazione, un piccolo “esempio” per mostrare la vicinanza e manifestare il proprio ringraziamento agli operatori sanitari che stanno combattendo costantemente ed ogni giorno, offrendo anche la loro vita, contro questo nemico che sta mettendo alla prova anche la nostra fede.

Stamani, così, Panzetta ha voluto offrire la colazione a tutti gli operatori che stanno fronteggiando l'emergenza Covid-19 e affrontando questa lotta, dicendosi certo che tutti siano “in trincea a vincere, con l'aiuto del Cristo Risorto, questa guerra”.