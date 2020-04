Fuori sede, Asso-consum: favorire il rientro organizzato o fornire aiuti tangibili

“Per l’imperversare del Covid-19 molti calabresi, che se pur residenti in Calabria, ma che, momentaneamente, si trovano fuori regione per svariati motivi hanno l’esigenza di poter rientrare a casa. Si tratta di un’esigenza dettata dal fatto che una sparuta minoranza di calabresi si trova fuori in condizioni di quasi abbandono, senza aiuti spiccioli tipo casa, cibo vestiario, igiene personale, che solo il rientro in famiglia può garantire.” È quanto scrive in una nota stampa il Commissario Regionale della Calabria Asso-Consum, a tutela dei consumatori utenti cittadini, Santo Seminario -

“Senza alcuna polemica di sorte, si sottolinea che non basta dire, come Lei Presidente Santelli ha dichiarato, che “la chiusura dei confini calabresi sono in linea con i decreti del governo: di fatto è stata seguita la nostra linea impedendo la mobilità interregionale.”

Noi pensiamo che i calabresi, che hanno residenza in Calabria, ripetiamo che hanno residenza in Calabria (non tutti calabresi d’Italia), ma che si trovano fuori momentaneamente, non sono tanti e quindi, con un tracciamento efficace ed efficiente per gestire un rientro organizzato con ogni misura di sicurezza ai fini del contagio, compresa il rispetto della quarantena, diventa un problema governabile.

Se lo Stato Italiano si è posto il problema del rientro dei cittadini all’estero ed ha agito di conseguenza garantendo ogni misura di sicurezza a tutela della salute, non si capisce perché alla Calabria è impedito tutto ciò.

Qui le cose sono due e cioè una è quella di favorire il rientro organizzato, ed è la soluzione migliore oppure la Calabria ha il dovere di fornire aiuti tangibili a questi cittadini calabresi che si trovano in difficoltà in quei luoghi fuori dalla Regione Calabria, ove non trovano assistenza adeguata per garantire le primari soddisfazioni del vivere civile.

"Per queste semplici motivazioni - si legge infine - si invitano le SS. VV. a fare lo sforzo determinante tale da assicurare ogni forma di sollievo umano e materiale ai cittadini interessati. Certo di un Vostro riscontro in questo momento enormemente difficile per il nostro Paese e per i cittadini tutti, rinnoviamo l’invito a far sì che ognuno faccia la propria parte per quanto possibile.”