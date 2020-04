Covid. Il bollettino: “appena” 9 nuovi casi in Calabria, dimessi vicini a quota 200

Prosegue sempre moderatamente l’ascesa del covid-19 nella nostra regione: ad oggi sono infatti nove i nuovi casi di contagio segnalati rispetto a ieri (QUI) e che portano il totale a 1088 positivi. 28.006 i tamponi eseguiti finora, 1195 solo nelle ultime 24 ore, con quelli risultati negativi che sono stati ben 26.918.

Ancora una volta, e come del resto negli ultimi giorni, il grosso dei nuovi casi, otto, riguardano persone del cosentino; quando all’altro proviene invece dal Reggino.

Fortunatamente per quest’oggi non si registrano decessi. Il triste e complessivo bilancio delle vittime con o per il covid rimane così fermo al dato precedente, ovvero di 80 morti fino ad oggi.

Altro dato positivo è che sono sempre in crescita i pazienti dimessi dagli ospedali calabresi: 197 finora mentre tra ieri ed oggi hanno lasciato i rispettivi nosocomi altre 19 persone: dieci da Cosenza, cinque da Catanzaro, tre da Reggio Calabria e uno da Vibo Valentia.

Nei reparti ospedalieri al momento rimangono assistiti 132 pazienti: 7 nelle terapie intensive (come ieri) e 125 (2 in più rispetto a ieri) nelle malattie infettive.

In isolamento domiciliare, con sintomi lievi o senza sintomi, vi sono invece 679 persone, 12 in meno rispetto alle ultime 24 ore, e corrispondenti a più del 73% dei positivi accertati finora.

I CASI NELLE PROVINCE

Quanto alla distribuzione territoriale dei positivi, il cosentino rimane sempre la provincia con più casi, con 446 in tutto (+8 rispetto a ieri): 31 in reparto; 3 in rianimazione; 331 in isolamento domiciliare; 56 guariti; 25 deceduti.

Nel reggino dopo tre giorni di fila si sale a 249 (+1 da ieri): 31 in reparto; 2 in rianimazione; 148 in isolamento domiciliare; 53 guariti; 15 deceduti.

Stop contagi da ben 72 ore anche nel catanzarese, dove i casi sono 209: 49 in reparto; 2 in rianimazione; 79 in isolamento domiciliare; 50 guariti; 29 deceduti.

Sono addirittura due settimane esatte che nel Crotonese non si segnalano nuovi covid, con il complessivo fermo a 112 covid: 13 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 26 guariti; 6 deceduti.

Infine, tregua anche nel vibonese dove il totale dei positivi è ancora di 72: 1 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 5 deceduti.

Le persone in quarantena volontaria ad oggi sono 6.602, 88 in meno rispetto a ieri, e così distribuite: 1.786 a Catanzaro; 1.631 a Crotone; 1.502 a Reggio Calabria; 1.340 a Cosenza e 343 a Vibo Valentia: 343. Le persone giunte in regione e che si sono registrate sul sito dell’ente sono attualmente 16.286.