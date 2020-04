La Lega Rosarno a Feltri: “Venga in Calabria”

Il Gruppo consiliare della Lega di Rosarno ha preso posizione sulle frasi del direttore di Libero, Vittorio Feltri. “Nel condannare quanto affermato dal giornalista -scrive il gruppo - che dovrà rendere conto delle sue affermazioni nelle sedi competenti, riteniamo che la migliore medicina sia quella di invitare Feltri in Calabria per consentirgli di coprire la sua ignoranza. La nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni sono quelle che hanno dato all’Italia il nome e la base su cui poggiare anche l’affermazione che la nostra nazione è la culla della cultura”.

“Forse Feltri - prosegue il gruppo - non conosce il nostro passato ed i tanti personaggi che hanno dato alla nostra Italia i principi basilari del diritto e della vita: da Cassiodoro il Grande a Campanella, da Pitagora a Zaleuoco, da Anassilao a Filippo di Medma. Senza aggiungere la presenza di beni archeologici che tutto il mondo ci invidia. Per non parlare poi delle bellezze naturali, del clima e della gastronomia locale. Se Feltri ha questo deficit di conoscenza noi lo vorremmo aiutare per coprirlo. Ed allora lo invitiamo in Calabria, a nostre spese, per consentirgli di migliorarsi e poter così avere delle conoscenze adeguate alla sua figura ed attività. Se poi non ha il coraggio di venire a confrontarsi con il sud, nascondendosi dietro un teleschermo ove pochi possono accedere, siamo pronti a dargli delle lezioni con Skype, Zoom”.