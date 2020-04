Lavoratori Hospice senza stipendio, nasce comitato dei dipendenti

Ancora difficoltà per l’Hospice, fondazione via delle stelle di Reggio Calabria. La struttura è infatti in difficoltà per pagare gli stipendi ai dipendenti. Per questo motivo è nato il Comitato dei Lavoratori, con lo scopo di tutelare tutti i dipendenti (medici, infermieri, fisioterapisti, oss, psicologi, amministrativi, assistenti sociali, ausiliari, cuochi) che hanno assicurato le cure ai malati terminali, sostenuto le loro famiglie, rischiando giorno dopo giorno il contagio.

Per questo motivo il comitato chiede all’Asp di Reggio Calabria e alla Regione Calabria di “aprire un tavolo tecnico per adottare nuove metodologie, idonee ad assicurare la periodicità dei pagamenti a fronte delle prestazioni sanitarie erogate dall’Hospice, consentendo allo stesso, il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti”. Il Comitato si prenderà cura di contattare le Istituzioni, a tutela dei lavoratori dell’Hospice, impegnandosi ad informare la cittadinanza, associazioni, volontari, e tutti coloro che hanno sempre dato il loro contributo per la sopravvivenza dell’Hospice, dei futuri risvolti e soluzioni alla questione”.