Spaccio da casa: arrestato disoccupato, segnalati i “clienti”

Un insolito via vai di persone nelle vicinanze dell’abitazione di un 30enne disoccupato reggino, G.M., tra l’altro già noto alle forze dell’ordine, ha attirato l’attenzione dei carabinieri del capoluogo che hanno subito fermato alcune delle persone che si aggiravano intorno alla casa, in via Sbarre Inferiore, trovandole in possesso di modiche quantità di marijuana.

I militari, in particolare quelli della Stazione di Rione-Modena, avevano tra l’altro registrato con le videocamere le cessioni dello stupefacente e per questo hanno arrestato il 30enne con l’accusa di spaccio.

Per lui, in fase di convalida, il Pm di turno ha stabilito la remissione in libertà mentre gli “acquirenti” controllati e trovati con la droga sono stati segnalati alla Prefettura di Reggio Calabria come assuntori di sostanze stupefacenti.