Covid. Santelli “libera” alcuni Comuni e riconferma la “zona rossa” per altri

Cambiano ma anche si riconfermano le misure di contenimento scattate per il rischio di diffusione da coronavirus in molti comuni calabresi che - dall’inizio della pandemia - sono diventati giorno dopo giorno “zona rossa”.

È di questi minuti, infatti, la notizia che la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha firmato una nuova ordinanza che - dal prossimo 27 aprile - “libera” i comuni di Montebello Jonico, nel reggino; Cutro, nel crotonese; Rogliano e Bocchigliero nel cosentino; Chiaravalle Centrale, nel catanzarese; Fabrizia e Serra San Bruno, nel vibonese, che vedranno dunque decadere il divieto di uscita e di entrata di cittadini e non sui territori di competenza.

Misure di restringimento che non decadono invece, e - sono anzi prorogate a tutto il 3 maggio - per il comuni del cosentino di Oriolo e Melito Porto Salvo, nel reggino, che restano “blindati” come anche quelli di Torano Castello e San Lucido (sempre nel cosentino) che - a causa degli attivi focolai da Covid - subiscono la conferma delle vecchie ordinanze già emesse.

Dalla Regione ricordano che “il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.”