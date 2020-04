Contenimento Covid. Santelli “libera” alcuni Comuni e riconferma la “zona rossa” per altri | I DETTAGLI

Cambiano ma anche si riconfermano le misure di contenimento scattate per il rischio di diffusione da coronavirus in molti comuni calabresi che - dall’inizio della pandemia - sono diventati giorno dopo giorno “zona rossa”.

È di queste minuti, infatti, la notizia che la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha firmato una nuova ordinanza che – dal prossimo 27 aprile - “libera” i comuni di Montebello Jonico (RC), Cutro (KR),Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV), Bocchigliero (CS), Chiaravalle Centrale (CZ) e Fabrizia (VV), che vedranno dunque decadere il divieto di uscita e di entrata di cittadini e non sui territori di competenza.

Misure di restringimento che non decadono invece, e - sono prorogate a tutto il 3 maggio 2020 - , per i Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC), che restano “blindati” come anche i Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) che – a causa degli attivi focolai da Covid –subiscono la conferma delle vecchie ordinanze emesse dalla Regione.

Dalla Regione ricordano che “il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.”