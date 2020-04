Covid. Il bollettino. In Calabria si torna a morire: quattro i decessi, dieci i nuovi contagi

Sale ancora ma con valori estremamente contenuti il numero dei positivi al Covid-19 in Calabria. Rispetto a ieri (QUI) si segnalano altri 10 casi di contagio, con il complessivo che arriva ad oggi a 1079.

Nella nostra regione, dall’inizio dell’epidemia, sono stati effettuati 26.811 tamponi (624 nelle ultime 24 ore) e 25.732 sono quelli risultati negativi. Dei nuovi casi, la gran parte, nove, provengono dal cosentino ed uno, come già anticipato stamani (QUI), dal Vibonese.

Ma torna a crescere, e purtroppo, anche il numero dei morti e dopo tre giorni di “tregua”; ad oggi si arriva in tutto a 80. Altre quattro vittime quelle segnalate, due nel cosentino e altrettante nel catanzarese. Tra quest’ultime un 92enne di Guardavalle che era giunto giorni fa nel policlinico del capoluogo dalla Rsa di Chiaravalle (QUI), 24esima vittima tra gli ospiti della stessa struttura. Nella notte scorsa, poi, un altro caso nel presidio sanitario Santa Barbara di Rogliano dove si è spenta una donna di 89 anni proveniente invece dalla casa di cura di Villa Torano (QUI).

Da contro aumenta ancora il numero dei pazienti dimessi: dagli ospedali della regione ne sono “usciti” tra ieri ed oggi altri 8: 4 da Cosenza ed uno ciascuno da Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Finora, quindi, è di 178 il totale dei dimessi.

Attualmente nei vari reparti sono invece assistiti 130 degenti: 7 nelle terapie intensive (come ieri) e 123 (6 in meno rispetto a ieri) nelle malattie infettive.

In isolamento domiciliare, con sintomi lievi o senza sintomi, vi sono invece 691 persone, 4 in più rispetto alle ultime 24 ore e corrispondenti al 74,5 % dei positivi accertati finora.

I CASI NELLE PROVINCE

I dati sulla distribuzione territoriale dei casi mantengono ancora il cosentino come la provincia più colpita, con 438 covid complessivi (+9 rispetto a ieri): 32 in reparto; 3 in rianimazione; 332 in isolamento domiciliare; 46 guariti; 25 deceduti.

Nel reggino ci si ferma oggi a 248 (nessun incremento da ieri): 27 in reparto; 2 in rianimazione; 154 in isolamento domiciliare; 50 guariti; 15 deceduti.

I positivi nel catanzarese sono invece 209: 49 in reparto; 2 in rianimazione; 84 in isolamento domiciliare; 45 guariti; 29 deceduti.

Il Crotonese prosegue nella sua “immunità” da nuovi contagi e da ormai quasi due settimane, con 112 covid: 13 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 26 guariti; 6 deceduti.

Infine, un nuovo caso nel vibonese interrompe il “silenzio” che durava da cinque giorni consecutivi. I postivi totali salgono dunque a 72: 2 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 5 deceduti.

Le persone in quarantena volontaria ad oggi sono 6.660, 9 in meno rispetto a ieri, e così distribuite: 1.785 a Catanzaro; 1.604 a Crotone; 1.513 a Reggio Calabria; 1.414 a Cosenza e 344 a Vibo Valentia

Le persone giunte in regione e che si sono registrate sul sito dell’ente sono attualmente 16.175.