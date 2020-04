Aves e Caritas sostengono le famiglie: oggi nuova consegna di alimenti a Castrovillari

L’AVES, L’associazione di Volontariato europeo Solidale, sezione di Castrovillari consegnerà alla Caritas della Parrocchia dei Sacri Cuori, di cui è parroco Don Giovanni De Luca coadiuvato in tale servizio al bisogno dal signor Claudio Malomo, prodotti alimentari per le famiglie disagiate.

Il gesto, che caratterizza da sempre la Caritas cittadina -anche come trait d’union tra e con le associazioni- a sostegno delle varie necessità di uomini, donne, minori, anziani e famiglie, è avvenuto alla presenza del Sindaco, Domenico Lo Polito, che oltre a ringraziare l’Aves per tale segno e la Caritas per la continua attenzione alle esigenze del prossimo, ha sottolineato la portata dello stesso che, con tanti altri , afferma il grande senso di solidarietà diffuso in città e reso per affermare dignità e centralità della persona.

“La donazione – ha aggiunto il primo cittadino a margine del semplice momento- è come dare un abbraccio ed uno sguardo concreti a chi abbiamo a fianco, più fragile e vulnerabile, prendendoci cura di lui per non lasciarlo solo e abbandonato. Lo sa bene la Caritas, sempre impegnata in prima fila a sostegno della prossimità. Ed è a questo impegno straordinario che ci sta educando il Tempo di emergenza sanitaria, economica e sociale in cui siamo immersi. Mai come ora, è importante che la comunità si stringa sempre più su tali esigenze, affiancandosi a Chi si adopera per scelta, consapevole da cosa parte veramente il bene comune. Quale occasione migliore, allora, per imparare questo umano e ripercorrerlo come i fatti di questi giorni ci stanno testimoniando sorprendendoci.”