La solidarietà non resta in panchina: dai Club di Lega Pro parte l’idea di una maglia “speciale”

I quattro Club professionistici di serie C calabresi - U.S Catanzaro 1929, Reggina 1914, Rende Calcio e U.S. Vibonese Calcio - si sono, infatti, resi protagonisti di una bellissima quanto unica iniziativa nata con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle migliaia di famiglie del territorio colpite dalla grave crisi economica e sanitaria causata dall’espandersi della pandemia Covid-19.

Il calcio calabrese unito e compatto scende, cosi, in campo in nome della solidarietà e della condivisione, valori quanto mai necessari ed essenziali per rendere possibile l’uscita dall’emergenza e la ripresa del Paese.

Erreà Sport, già sponsor tecnico di Lega Pro, U.S. Catanzaro e Rende Calcio, ha con orgoglio aderito al progetto realizzando una speciale maglia ispirata ai colori giallo blu della Regione Calabria, la cui immagine stilizzata campeggia al centro della divisa insieme all’hashtag ufficiale della campagna #sostieniCi CALABRIA. Divisa simbolicamente in quattro spicchi, la divisa è impreziosita a lato cuore dagli scudetti dei quattro Club promotori dell’iniziativa, vicini e uniti in uno stesso cerchio.

Una maglia esclusiva che sarà prodotta e disponibile alla vendita per tutti i tifosi e non solo.

La creazione della divisa rappresenta, però, solo un tassello di questa iniziativa benefica basata in primis sulla vendita di “un biglietto solidale” che tutti i tifosi potranno acquistare per poter dare il loro contributo. Il ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile calabrese per sostenere tutte le famiglie che ora versano in una situazione di difficoltà. All’iniziativa hanno aderito attraverso il loro patrocinio morale: la Lega Pro, il Coni Calabria, la F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria - L.N.D., l'AIAC Calabria, CDO Calabria.

“In un momento difficile come questo, con il Covid-19 che mette in pericolo il mondo dello sport - ha dichiarato il Direttore Marketing della US Vibonese Daniele Cipollina che ha coordinato l’iniziativa – era fondamentale trovare spunti per continuare a raccontare la nostra passione per il calcio. Nasce così l’idea di lanciare un messaggio forte, di solidarietà per la Calabria e per tutta la sua comunità: la maglia della solidarietà, che trasmetta al territorio calabrese la vicinanza della community del calcio e dello sport. Dietro la maglia della solidarietà della Calabria con i suoi colori che richiamano la storia, la cultura del territorio ci sono tutti i valori di un’identità che contribuiscono a sottolineare la condivisione di idee, principi e soprattutto ad alimentare lo spirito di squadra, la coesione e il desiderio di cooperare per lo stesso obiettivo. L’identità della maglia della Solidarietà può definirsi dunque il collante che tiene uniti e al contempo, permette, di sentirsi parte di qualcosa molto più grande la Calabria”.

“Siamo orgogliosi di aver aderito a questa straordinaria ed unica iniziativa e lieti di stringerci a fianco delle società della regione Calabria che hanno promosso questa lodevole iniziativa. Con entusiasmo abbiamo sostenuto con forza questi Club che hanno scelto di unirsi e reagire in questo momento di grande difficoltà con il consueto grande senso di responsabilità e appartenenza territoriale.” Ha detto invece il direttore Commerciale di Erreà Moreno Bertazzo.

COME ACQUISTARE LA MAGLIA

La solidarietà non resta in panchina. Acquista la Maglia e potrai giocare anche tu la più importante delle partite con una donazione di 100€ sulla piattaforma Gofundme al link: gf.me/u/xu9455 oppure effettuare un bonifico al C/C dell'Associazione Banco Alimentare della Calabria N° 1000/109866 c/o Banca Intesa San Paolo con la casuale “Maglia della Solidarietà”. Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto interamente all’Associazione Banco Alimentare Calabria la cui missione è quella di offrire un contributo importantissimo in alimenti per chi è in difficoltà.