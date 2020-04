Covid. Pugliese-Ciaccio: un nuovo positivo, confermato un decesso. Due i pazienti dimessi

Un solo nuovo caso di positività al Covid19, rispetto a ieri, si registra quest’oggi nell’area centrale della Calabria. Si tratta di una persona del vibonese, provincia che da cinque giorni stava attraversando una fase di tregua dell’epidemia.

A comunicarlo, come di consueto, il Pugliese-Ciaccio, che ufficializza anche un altro decesso in regione, ricoverato in malattie infettive del nosocomio del capoluogo. Si tratta di un anziano 92enne di Guardavalle proveniente dalla Rsa di Chiaravalle (QUI),

Per la cronaca i laboratori del Ciaccio, nelle ultime 24 ore, hanno analizzato 318 tamponi, 288 dal catanzarese, 15 dal crotonese e altrettanti dal vibonese. Altri 1590 sono ancora in corso e si attendono i relativi risultati.

Nel nosocomio del capoluogo, infine, sono attualmente ricoverati 14 pazienti, uno in terapia intensiva e gli altri in malattie infettive. Nelle ultime ore c’è stato un solo nuovo ricovero mentre due sono i degenti che sono stati invece dimessi.