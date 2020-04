Spaccio in piazza a Rossano, sorvegliato speciale pizzicato e arrestato

Sorpreso mentre cedeva due involucri di 4 grammi di marijuana ad un cliente nella piazzetta dell’area urbana di Rossano Centro. Così, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, la Polizia di Corigliano-Rossano ha tratto in arresto A. M., 32enne già gravato da numerosi precedenti per rapina, ricettazione, armi e furto e attualmente sottoposto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Successivamente perquisita la sua abitazione, sono state trovate altre dosi preconfezionate contenenti 16 grammi di marijuana, due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, e ben nascoste, numerose banconote di piccolo taglio per un ammontare di 1.700 euro.

Tutte le banconote sono state sequestrate in quanto provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari a disposizione del P.M. di Turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, in attesa della celebrazione del rito Direttissimo, da effettuarsi in modalità di videoconferenza a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e per la stessa emergenza, relativamente alle misure di contenimento, all’arrestato ed all’assuntore sono state contestate le previste sanzioni amministrative per essersi allontanati dalle proprie dimore senza giustificato motivo.