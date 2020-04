Autismo, Spirlì a Santelli: aprire subito attività specialistiche

Il vicepresidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, sollecitato da numerose Associazioni e da famiglie di bambini, adolescenti e adulti affetti da autismo o altre disabilità, scrive al presidente Jole Santelli per la riapertura delle attività specialistiche:

"Le famiglie, senza aiuti, sono allo stremo!" - scrive nella lettera Spirlì - "La mancanza di terapie di sostegno sta causando gravissimi e pericolosissimi squilibri a questi nostri sfortunati fratelli. E noi non possiamo permetterlo."

Nella missiva Spirlì chiede "di autorizzare, seduta stante, la ripresa, chiaramente in sicurezza, delle terapie specifiche, per l’autismo in tutte le sue forme.

Salvaguardare la salute e l’equilibrio delle persone più deboli, fortifica le famiglie e aumenta la loro affettuosa disponibilità nei confronti di questa nostra Istituzione che si sta dimostrando attenta e umana quanto e più delle Istituzioni nazionali."

"Sono certo - conclude Spirlì - che troverai la convinzione della giustezza di questa mia richiesta e non chiuderai le porte alle accorate richieste di tante, troppe, famiglie disperate.” Scrive Spirlì in una lettera inviata alla Presidente della Regione."