Covid: Pro Loco Dipignano dona 106 tute in polipropilene all’ospedale di Cosenza

La Nuova pro Loco Dipignano comunica che con la raccolta fondi avviata è stato raggiunto un importo pari a 490 euro. La somma è stata utilizzata per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale in dotazione agli operatori sanitari.

Sono stati donati, infatti, all'ospedale di Cosenza, 106 tute in polipropilene conformi ad essere utilizzate come dispositivi di protezione individuale per l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia denominata COVID 19.

La Nuova pro Loco Dipignano ringrazia tutte le persone che hanno donato.