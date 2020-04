Emergenza: Gdf sequestra oltre 1.700 prodotti sanificanti irregolari, tre denunce

Le fiamme gialle di Lamezia Terme, in due distinti interventi, hanno dapprima individuato una catena di supermercati, tutti riconducibili alla stessa società di capitali, che aveva messo in vendita un prodotto “sanificante-battericida”, in confezioni da 750 ml, risultato sprovvisto della necessaria autorizzazione del Ministero della Salute. Sequestrati 848 flaconi dello stesso tipo ritrovati nei vari punti vendita.

Successivamente è stata acquisita la documentazione contabile relativa agli stessi flaconi, così da risalire al distributore, risultato una società lametina, nei confronti della quale le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro preventivo d’urgenza di altre 930 confezioni da 750 ml ciascuna del prodotto oltre che di 48 taniche di varie dimensioni contenenti 505 kg di prodotto, e pronte per essere immesse sul mercato.

I rappresentanti legali e gli amministratori delle due società sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per frode in commercio.