Scarcerazioni per Covid, ministro Bonafede avvia verifiche

Alfonso Bonafede

Vuole vederci chiaro il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, in merito alle scarcerazioni degli ultimi giorni. Così c’è chi tratta la situazione come provvedimenti indipendenti dalla situazione emergenziale del Covid-19, per altri invece le scarcerazioni dipenderebbero dalla circolare con cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha chiesto agli istituti penitenziari di segnalare i detenuti con un’età superiore ai 70 anni e affetti da patologie, quindi soggetti più a rischio con la pandemia in corso.

Per questo motivo Bonafede ha annunciato di voler avviare delle verifiche sulle scarcerazioni dei boss mafiosi, sottolineando anche che “l’unica cosa che può fare il Governo (e che, ovviamente, sta già facendo) è attivare, nel rispetto dell’autonomia della magistratura, tutte le verifiche e gli accertamenti del caso, considerato anche il regime di isolamento previsto dal 41 bis”.