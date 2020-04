Covid, Confartigianato dona mascherine ai carabinieri di Petilia e Cotronei

Il presidente di Confartigianato Crotone, Francesco Pellegrini, e il segretario Massimo Venturino hanno donato 150 mascherine alla Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro e 30 mascherine alla Stazione Carabinieri di Cotronei.

Ad accogliere i due son stati il Comandante Giuseppe Del Sole per la Compagnia Carabinieri Petilia Policastro e il Comandante Giuseppe Calcagnile per la Stazione Carabinieri Cotronei, che hanno espresso soddisfazione.

L'azione di solidarietà messa in campo da Confartigianato è un modo per ringraziare tutti i Carabinieri che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza pubblica ma anche gratitudine nei confronti di tutte le istituzioni e verso quanti operano, in situazioni difficili per contrastare e combattere il virus che quotidianamente sta mietendo vittime in tutto il mondo.