Covid. Il bollettino. Continua la “tregua”: soli 9 casi. Dimessi altri 7 pazienti

Un’altra giornata tranquilla nella nostra regione per quanto riguarda l’andamento dell’epidemia da Covid19. Numeri ancora bassi, infatti, si registrano quanto a nuovi casi di positività, che dall’inizio della settimana hanno fatto registrare in totale 34 infezioni, comprese quelle segnalate tra ieri (QUI) e oggi, ovvero altre 9, che portano così il complessivo delle persone affette dal virus, in Calabria, a 1069.

I tamponi eseguiti sono attualmente 26.187 (1309 in più da ieri), 25.118 dei quali risultati negativi mentre la gran parte di questi nuovi casi, 4 per l’esattezza, provengono dal cosentino, uno dei quali si riferisce a un contact tracing degli operatori della Rsa di Villa Torano (QUI); gli altri arrivano invece dalla provincia di Reggio Calabria (1) e Catanzaro (4).

Per il terzo giorno consecutivo il bilancio non deve fortunatamente far conto di altre morti. I decessi rimangono dunque fermi ai 76 accertati fino ad ora.

Sale, invece, ed ancora, il numero dei dimessi dagli ospedali della regione: altri 7 hanno lasciato nelle ultime 24 ore i nosocomi di Catanzaro (in 3), e Crotone (4). Oggi sono in tutto 170.

I reparti degli stessi ospedali continuano così a rimanere piuttosto “leggeri” quanto al numero di pazienti: nelle terapie intensive continuano ad essere assistiti 7 degenti (come ieri); nelle malattie infettive salgono però oggi a 129, 30 in più rispetto a ieri.

Le persone in isolamento domiciliare - con sintomi lievi o senza sintomi - sono, infine, 687: 4 in meno rispetto a ieri e corrispondenti al 74% dei casi accertati.

I POSITIVI PER PROVINCIA

Quanto ai consueti dati sulla distribuzione dei Covid nei singoli territori regionali, Cosenza continua ad essere ancora la più “colpita” con 429 positivi (+4 rispetto a ieri): 35 in reparto; 3 in rianimazione; 326 in isolamento domiciliare; 42 guariti; 23 deceduti.

A Reggio Calabria un altro caso porta il bilancio a 248 (+1 da ieri): 28 in reparto; 2 in rianimazione; 154 in isolamento domiciliare; 49 guariti; 15 deceduti.

Anche a Catanzaro sale il numero dei Covid, sono 209 (+4 da ieri): 50 in reparto; 2 in rianimazione; 86 in isolamento domiciliare; 44 guariti; 27 deceduti.

Segno zero ancora a Crotone che per il 12mo giorno consecutivo segna 112 i casi: 13 in reparto; 68 in isolamento domiciliare; 25 guariti; 6 deceduti.

“Resiste” anche Vibo Valentia, non facendo registrare alcun contagio, con il dato bloccato a 71 e per il quinto giorno di fila: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria ad oggi sono 6.699, 98 in meno rispetto a ieri, e così distribuiti: 1.771 a Catanzaro; 1.602 a Crotone; 1.549 a Reggio Calabria; 1.408 a Cosenza e 369 a Vibo Valentia.

Le persone giunte in regione e che si sono registrate sul sito dell’ente sono attualmente 16.032.

ITALIA. IN CALO POSITIVI E RICOVERATI

Numero di vittime ancora alto ma positivi in calo, così come i malati ricoverati. E se oggi, giovedì 23 aprile, le persone decedute con coronavirus sono state 464, quelle che hanno contratto il virus sono 851, mentre i ricoverati scendono di 1051 unità.

È quanto emerso nel corso della conferenza della Protezione civile sull’andamento dell’epidemia da coronavirus. Oggi, dunque, il rapporto tra nuovi positivi (ancora 2.646) e tamponi fatti (oltre 66mila) è al minimo da inizio della pandemia: solo il 4%.

Dati che - come confermato dal presidente della Protezione civile, Angelo Borrelli, e dal direttore del Css Franco Locatelli - fanno ben sperare per la fase 2, durante la quale le restrizioni sugli spostamenti dovrebbero essere allentante.

In terapia intensiva si trovano ora 2.267 persone, 117 meno di ieri. Sono ancora ricoverati con sintomi in 22871, 934 meno di ieri. In isolamento domiciliare si trovano 81.710 persone (+200 rispetto a ieri).

Il totale dei decessi arriva quindi a 25.549 mentre quello guariti raggiunge quota 57.576, per un aumento in 24 ore di 3.033 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.943 persone). Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 189.973.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33.873 in Lombardia, 12.845 in Emilia-Romagna, 15.152 in Piemonte, 9.925 in Veneto, 6.171 in Toscana, 3.466 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.486 nel Lazio, 2.978 in Campania, 1.871 nella Provincia autonoma di Trento, 2.936 in Puglia, 1.135 in Friuli Venezia Giulia, 2.301 in Sicilia, 2.100 in Abruzzo, 1.494 nella Provincia autonoma di Bolzano, 355 in Umbria, 817 in Sardegna, 463 in Valle d’Aosta, 229 in Basilicata e 198 in Molise.

(ultimo aggiornamento 18:30)