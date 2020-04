Irrigazione. Consorzio Bonifica assicura manutenzione impianti e tutela idrogeologica

Il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese - in considerazione dell’inizio della stagione irrigua estiva- comunica di aver completato l’avviamento di tutta la manodopera stagionale destinata all’irrigazione. Nonostante le difficoltà causate dall’attuazione delle direttive a tutela della pandemia da Covid-19, si è programmata l’attività degli gli operatori e dei tecnici di pronto intervento che per assicurare i servi di manutenzione e degli interventi necessari degli impianti oltre che per la tutela idrogeologica dei territori consortili.

Il Consorzio di Bonifica, per la manutenzione e la messa in sicurezza degli impianti irrigui ha messo in campo una forza lavoro operativa formata da tre squadre specializzate di pronto intervento, composte complessivamente da 17 operai con varie qualifiche e coordinate dai tecnici del competente ufficio Irriguo dell’Ente e che si avvale, inoltre, dell’utilizzo di mezzi meccanici (terna, trattori con rimorchio, escavatori, e fuoristrada. Il programma dei lavori procede con le lavorazioni di manutenzione ordinaria, la verifica delle opere di presa e di scarico, lo sfalcio della vegetazione, per la piena efficienza dell’Impianto Angitola, che irriga a pelo libero, i terreni situati tra il fiume Angitola ed il fiume Amato.

Sono stati resi operativi i lavori di pronto intervento dovuti alla rottura di punti di consegna o di tratti di condotta, come quelli che hanno interessato l’Impianto Savuto, nella zona compresa tra il fiume Savuto ed il torrente Torbido nel comune di Nocera Terinese; e l’Impianto Bagni nel comune di Lamezia Terme.

“Siamo sempre attivi per il nostro ampio e vario comprensorio - precisano il Presidente del Consorzio, Francesco Arcuri, ed il Direttore Generale Dott. Flavio Talarico - con il lavoro agile e sul campo del nostro personale amministrativo, tecnico ed operativo, ed alla disponibilità degli utenti, i quali si mettono sempre in campo, affinché si possa intervenire con efficienza e rapidità. Ciò – ribadiscono - evidenzia il ruolo primario e fondamentale che hanno i Consorzi di Bonifica nel comparto agricolo, volano principale dell’economia calabrese. Nel particolare e delicato momento che sta attraversando l’intero paese, con questo ennesimo comunicato si è ritenuto utile informare i consorziati ed i cittadini delle attività messe in campo dall’Amministrazione del Consorzio di Bonifica a tutela delle imprese agricole e del territorio tutto”.