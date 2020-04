I carabinieri delle Stazioni di Casabona e Crotone hanno denunciato in stato di libertà tre persone, perchè sorprese per le vie cittadine, in violazione della quarantena domiciliare obbligatoria.

Quest’ultima era stata disposta dai due comuni, con ordinanza, a seguito di una precedente violazione del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 relativo all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.