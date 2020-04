Assenteismo all’Asp ed in ospedale: 57 indagati, in 15 sospesi dalle funzioni

Quindici dirigenti, impiegati e dipendenti delle strutture amministrative dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” del capoluogo calabrese sospesi dalle funzioni per periodi che vanno dai 3 ai 12 mesi.

Ma anche 18 persone - oltre ai 15 altri, due ex dipendenti dell’azienda ospedaliera e un ex dirigente dell’Asp tutti ora in quiescenza - raggiunti da un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, delle somme pari agli stipendi che si ritiene siano stati guadagnati illecitamente durante periodi di assenza indebita, e per un importo totale di circa 20 mila euro.

Torniamo anche oggi, purtroppo, a parlare di cosiddetti “furbetti del cartellino” con un’operazione scattata stamani e non a caso denominata “Cartellino Rosso” e che è stata diretta dalla Procura, in particolare dal Pm Domenico Assumma, con il coordinamento dell’aggiunto aggiunto Giancarlo Novelli e del procuratore capo Nicola Gratteri.

Le investigazioni sono condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro e sono sfociate con l’emissione dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip Claudio Paris.

OLTRE 2MILA EPISODI ALLONTANAMENTO

Nel complesso i dipendenti pubblici considerati “assenteisti” e coinvolti nell’indagine sono 57 e a ciascuno di loro è stato ora notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari del pubblico ministero.

Le telecamere che sono state installate dai finanzieri negli uffici amministrativi dei due presidi sanitari avrebbero dunque permesso di riscontrare e minuziosamente le assenze dei lavoratori, verificate anche tramite dei controlli documentali che dei servizi di pedinamento.

Secondo gli investigatori sarebbero oltre 2.100 gli episodi di assenteismo, di allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro e di falsa attestazione della presenza, per un totale di circa 1.800 ore di servizio non effettuate.

“Variegato e per certi versi fantasioso era il sistema illecito ideato per eludere gli obblighi di registrazione della presenza in servizio attraverso l’utilizzo dei cartellini marcatempo (il cosiddetto Badge)”, affermano gli stessi inquirenti, portando anche alcuni esempi.

AL VIDEOPOKER INVECE DI LAVORARE

Tra questi quospettiva dell’inquirente il giudice ha stigmatizzato, in modo particolare, le condotte di chi avrebbe dovuto impegnarsi per reprimere il fenomeno con la conseguenza di consentire che l'assenteismo diventi un “sistema collettivo, nel quale tutti si beano di un’imperante e generalizzata sensazione d’impunità proprio perché tutti complici, controllori e controllati”, scrive il magistrato.