Covid. Il bollettino. 13 nuovi casi, 8 sono della Rsa di Torano. Dimessi altri 11 pazienti

Continua a scendere in Calabria la curva del contagio da Covid-19. Dopo un inizio settimana decisamente contenuto quando a nuovi casi, con appena tre lunedì scorso (QUI) e altri nove ieri (QUI), il consueto bollettino regionale ci dice che oggi sono 13 i contagiati nelle ultime 24 ore, con il totale complessivo che sale quindi a 1060.

I tamponi eseguiti finora sono 24.878 (964 in più da ieri) e di questi 23.818 sono risultati negativi, quasi il 96% dei test, in linea d’altronde con l’andamento medio dell’epidemia nella nostra regione.

È ancora il caso del focolaio di Torano (QUI) a far alzare l’asticella con otto casi che si riferiscono appunto a persone riconducibili dalla casa di cura del cosentino.

Altri quattro nuovi contagi sono tutti nel reggino, mentre per quanto riguarda il catanzarese la Regione rettifica oggi il dato sottraendo un positivo rispetto al numero comunicato ieri.

Resta fermo fortunatamente per il secondo giorno consecutivo il bilancio delle vittime per o con il Covid che rimane ad un totale finora di 76 persone decedute.

Positivi ancora i numeri per quanto attiene alle persone ricoverate negli ospedali regionali. Altri undici pazienti sono stati infatti dimessi, nelle ultime ore, lasciando rispettivamente i nosocomi di Reggio Calabria (in 4), Cosenza (2), Catanzaro (2) e Crotone (3)

Poco affollati i relativi reparti: nelle terapie intensive al momento sono assistiti gli stessi degenti di ieri, 7; in malattie infettive, invece, sono 99 pazienti (34 in meno).

Aumentano di poco i soggetti in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi: oggi arrivano a 691, 11 in più rispetto a ieri e corrispondenti ora al 74,5% dei casi di infezione.

GLI OSPEDALIZZATI PER PROVINCIA

Andando a riportare come sempre i dati sulla distribuzione nei singoli territori regionali, Cosenza mantiene suo malgrado ed ancora il “primato” con 425 positivi (+10 rispetto a ieri): 33 in reparto; 3 in rianimazione; 324 in isolamento domiciliare; 42 guariti; 23 deceduti.

A Reggio Calabria i covid arrivano ora a 247 (+4 da ieri): 29 in reparto; 2 in rianimazione; 152 in isolamento domiciliare; 49 guariti; 15 deceduti.

Terzo giorno di fila senza nuovi positivi a Catanzaro e con il dato che - per come anticipato prima - viene rettificato però a 206 (-1 da ieri): 50 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 41 guariti; 27 deceduti.

Sono invece undici i giorni in cui a Crotone non si segnalano altre infezioni, con il bilancio ancora stabile a 112 covid: 13 in reparto; 72 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 6 deceduti.

Infine, anche Vibo Valentia non fa registrare aumenti, e per il quarto giorno, con un dato fermo a 71: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono ad oggi 6.767, ovvero 155 in meno da ieri, e così distribuiti: 1746 a Catanzaro; 1689 a Reggio Calabria; 1.562 a Crotone; 1.395 a Cosenza e 375 a Vibo Valentia.

Le persone giunte in regione e che si sono registrate sul sito dell’ente sono attualmente 15.887.