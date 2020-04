Coronavirus, Vono (Iv): far ripartire infrastrutture

"Il settore delle infrastrutture deve rivestire nuovamente l'importanza centrale in termini economici e di occupazione e per questo bisogna sburocratizzare immediatamente le procedure senza ricorrere sempre in emergenza. Lo ribadiamo da tempo proponendo, come avvenuto per il Ponte Morandi di Genova, anche la nomina di commissari ad hoc e oggi sembra che per la ricostruzione del ponte di Albiano anche il Governo voglia ricorrere allo stesso metodo". Lo ha dichiarato la senatrice di Italia Viva Silvia Vono, capogruppo in commissione trasporti, rivolgendosi alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli, durante il question time al Senato.

"Gradiremmo sapere - continua la Vono- le iniziative del ministero di programmazione di un piano nazionale per l'immediato avvio dell'apertura di cantieri e se intenda predisporre, per fronteggiare l'emergenza, un piano di interventi prioritari da sottoporre in condivisione anche al Capo del Dipartimento della Protezione civile, i ministeri interessati e le commissioni parlamentari competenti e se intenda, di concerto con il Ministro dell?Istruzione, ripristinare una struttura di missione per la riqualificazione dell'edilizia scolastica nominando magari i sindaci nel ruolo di commissari per la semplificazione".