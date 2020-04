Il sindaco di Cinquefrondi denuncia Feltri per ingiurie ed istigazione all’odio razziale

Ingiurie e istigazione all’odio razziale. Con queste accusa il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, ha deciso di denunciare il direttore del quotidiano Libero, Vittorio Feltri. Questa mattina la giunta del comune del reggino ha autorizzato così il sindaco a presentare la denuncia- querela verso il giornalista per le dichiarazioni ingiuriose e razziste nei confronti dei cittadini Cinquefrondesi in quanto meridionali.

Per Conia le dichiarazioni rilasciate da Feltri in diverse trasmissioni televisive abbiano leso i “principi fondamentali della Costituzione italiana accentuati dai mezzi di comunicazione utilizzati, alimentando, in tal modo, tensione e odio in un momento in cui l’Italia sta affrontando la grave crisi epidemiologica determinata dal Covid-19, sostenendo, inoltre, vecchi luoghi comuni di Lombrosiana memoria e calpestando la dignità di tutto il popolo meridionale che si è sempre contraddistinto per la laboriosità e per lo spirito di sacrifico nell’allontanarsi dalla propria terra e portare le nostre tante eccellenze al Nord” il primo cottadino ha deciso di procedere con la querela.