Pesce spada “avariato” pronto per la vendita: scatta il sequestro della Capitaneria

Pesce non commestibile pronto per finire sulle tavole dei calabresi. È ciò che è stato scongiurato nei giorni scorsi dal personale della Guardia Costiera di Vibo Valentia e Pizzo che ha posto sotto sequestro un esemplare di Pesce Spada di circa 40 Kg in cattivo stato di conservazione.

Nel corso delle verifiche, il personale della Guardia Costiera ha anche sequestrato svariati attrezzi da pesca professionale utilizzati in maniera illegittima, presumibilmente da pescatori senza una regolare licenza, nelle acque antistanti il litorale del Comune di Gizzeria.

Tra gli attrezzi vi erano “5 spezzoni di reti da posta” per una lunghezza di circa 500m, prive di targhette identificative che la legislazione vigente richiede di apporre agli attrezzi utilizzabili dai soli pescatori professionali, e sulle quali vanno indicati i dati dei pescherecci su cui sono imbarcate.

Per queste violazioni l’attuale normativa, oltre al sequestro, prevede sanzioni amministrative fino ad un massimo di 12.000 euro.