Giornata della Terra: il Covid non ferma gli studenti di Salica, uniti da casa per il bene del pianeta

“Anche se non possiamo abbracciarci tra di noi, facciamo un piccolo gesto d'affetto dal calore simbolico verso il Pianeta, per tenere alta l'attenzione, anche in questo momento difficile, su quanto sia importante la sua cura. Abbracciamola! La Terra ha bisogno di noi anche ora!”. È questo il “motto” che oggi, in occasione del 50° anniversario della Giornata della Terra, raggruppa all’unisono gli alunni crotonesi delle classi 3-4-5 della scuola primaria del plesso di Salica e le insegnanti Filomena Cavallo e Teresa Morabito, costretti a stare a casa in questo momento delicato che vede il mondo afflitto dalla pandemia per la diffusione del Covid-19 .

Ragazzi ed insegnanti non si fermano, non si arrendo, e restano vicini e uniti tramite la didattica a distanza. Tantomeno si arrestano i progetti avviati a inizio settembre sui problemi ambientali, che hanno visto gli alunni della scuola crotonese lavorare in classe e a contatto con la natura per riscoprire il valore della terra.

E oggi – in questo giorno dedicato al nostro pianeta - i ragazzi di Salica e le loro due insegnati, dalla propria cameretta, dalla propria scrivania, portano il loro contributo al Flashmob organizzato da Legambiente, e “chiudono” con i loro lavori il cerchio di un percorso didattico straordinario che conduce gli studenti stessi a prendere coscienza che con i piccoli gesti di oggi regaliamo un altro domani alla nostra meravigliosa terra.