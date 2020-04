Albero danneggiato dal mal tempo a Taverna: intervengono i vigili del fuoco

Le avverse condizioni metereologiche delle ultime hanno creato piccoli disagi nel catanzarese. I vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono intervenuti nel Comune di Taverna, con il supporto di un'Autoscala inviata dalla sede centrale, sono intervenuti in contrada Minichella per la messa in sicurezza di un albero.

L’albero, ad alto fusto, rappresentava una minaccia dell'incolumità pubblica e privata per la presenza di numerosi rami spezzati a causa di avverse condizioni meteorologiche. Grazie alla tempestività dei vigili del fuoco non si è registrato alcun danno a persone o cose.