Incendio alla Biomasse, a fuoco due mezzi: non si esclude la matrice dolosa

Un incendio, sulla cui natura non si può escludere l’ipotesi del dolo, è divampato nel tardo pomeriggio di oggi nel piazzale interno di una ditta di Biomasse - attualmente non in attività a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 - interessando un Bobcat ed un autocarro cassonato con gruetta.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato ha scongiurato la propagazione delle fiamme alle altre attrezzature presenti nelle immediate vicinanze dei due mezzi da cantieri parcheggiati nel piazzale dell’azienda che si trova a San Sostene, nel catanzarese.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per gli adempimenti di competenza.