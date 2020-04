Covid. Il bollettino. Torano si fa risentire: 9 nuovi casi. Intanto i dimessi superano i 150

Lento e in salita “leggera” prosegue il cammino del coronavirus nella nostra regione. Rispetto a ieri, quando si sono registrati appena tre nuovi casi (QUI), i numeri del contagio aumentano di altri 9, portando ad oggi il totale complessivo dei Covid-19, in Calabria, a 1047.

Finora sono stati effettuati 23.914 tamponi (1067 in più da ieri), dei quali ben 22.867, oltre il 95%, quelli che hanno dato esito fortunatamente negativo. I nuovi contagi provengono tutti dalla provincia cosentina e tra questi, sei sono stati identificati come contatti stretti riconducibili al focolaio di Torano (QUI).

Ma dopo due giorni di “tregua”, nella nostra regione, purtroppo, di torna anche a morire: un altro caso si registra, nelle ultime 24 ore, nel catanzarese: si tratta di una donna di 75 anni, originaria di Soverato e tra gli ospiti di un’altra Rsa, la Domus Aurea di Chiaravalle Centrale (QUI), spirata nella notte scorsa nel policlinico universitario Mater Domini. È la ventitreesima vittima della casa di cura.

Con quest’ultimo il totale dei decessi nella regione arriva ad oggi a 76, che rappresentano oltre l’8 per cento di coloro che hanno contratto l’infezione.

Un altro dato positivo della giornata è l’aumento dei pazienti dimessi dagli ospedali: in 17 hanno lasciato tra ieri oggi e quelli di Reggio Calabria (in 9), Cosenza (7) e Catanzaro (1).

Si conferma più che basso il livello di pressione sui singoli reparti: le rianimazioni ospitano infatti 7 degenti, come ieri; nelle malattie infettive sono assistiti 133 pazienti, sette in meno.

Come sempre la maggior parte dei positivi si trova invece in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi: sono 679, due in meno rispetto a ieri, ovvero il 73,2% dei casi di Covid.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

Quanto alla distribuzione provinciale dei casi, a Cosenza sono oggi 415 (+9 rispetto a ieri): 32 in reparto; 3 in rianimazione; 317 in isolamento domiciliare; 40 guariti; 23 deceduti.

Come accennavamo all’inizio, nessun’altra infezione nelle altre aree. Nel Reggino si rimane dunque a 243: 31 in reparto; 2 in rianimazione; 150 in isolamento domiciliare; 45 guariti; 15 deceduti.

Secondo giorno consecutivo senza positivi nel Catanzarese dove il dato si ferma a 206: 53 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 39 guariti; 27 deceduti.

Il segno zero nel Crotonese dura invece da ben dieci giorni e con 112 covid: 14 in reparto; 74 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 6 deceduti.

Infine, terzo giorno di fila senza nuove infezioni anche nel vibonese, sono ancora 71: Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono ora 6.922, quindi 466 in meno da ieri, e così distribuiti: 1.795 a Reggio Calabria; 1744 a Catanzaro; 1576 a Crotone; 1451 a Cosenza e 356 a Vibo Valentia. Le persone giunte in regione e che si sono registrate sul sito dell’ente sono attualmente 15.737.