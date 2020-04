Reggio. Sventato un furto ai danni di un tabacchino: arrestato un 20enne

Un giovane rumeno di 20 anni, F.T., è finito in arresto domenica scorsa dopo aver tentato un furto con scasso ai danni di una tabaccheria di Reggio Calabria.

A far scattare l’arresto sono stati i Carabinieri della stazione di Archi che, allertati da un cittadino, sono intervenuti in via Botteghelle ed hanno sorpreso il giovane mentre era intento a forzare la saracinesca dell'attività.

Sentendosi braccato, il ladruncolo avrebbe tentato l’unica via di fuga introducendosi nel cortile di una panetteria-gastronomia poco distante dove, raggiunto dai militari, si sarebbe scagliato contro gli stessi lanciandogli alcuni oggetti e brandendo due bottiglie di vetro.

Pochi istanti concitati prima che il ragazzo venisse bloccato ed ammanettato. Sottoposto a perquisizione personale è stato successivamente trovato in possesso di una modesta somma di monete e di una modica quantità di marijuana.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per lui è scattata inoltre la segnalazione amministrativa per il possesso dello stupefacente per uso personale, e una sanzione amministrativa per la violazione delle misure volte al contenimento dell’emergenza da Covid-19.