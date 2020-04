Rossano: spaccio di droga e soldi falsi, due arresti della Polizia

Personale del Commissariato di P.S. di Rossano, nei giorni scorsi ha tratto in arresto 2 persone perché responsabili, nell’ambito della stessa circostanza, di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e spendita-introduzione nel territorio dello Stato Italiano di moneta falsa.

La Polizia, in una contrada di Crosia, ha tratto in arresto D.V.D., 22 anni, perché sorpreso a cedere dosi di marijuana a dei giovani. Il giovane, ha cercato di sottrarsi al controllo scagliandosi contro il personale della Polizia di Stato, e disfacendosi del proprio marsupio, più tardi recuperato e sequestrato, con all’interno circa 60 gr. di marijuana, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.

Nel corso della perquisizione effettuata al domicilio di D.V.D. è stata rinvenuta altra marijuana.

Sul posto un altro uomo, S.S.A. rumeno di 24 anni, alla vista del personale della Polizia di Stato avrebbe cercato di scappare ma, raggiunto, è stato perquisito e, all’interno di una tasca, gli è stata scoperta, e successivamente sequestrata, una banconota da 50€ falsa.

Più tardi nella perquisizione effettuata a casa sono state rinvenute altre 2 banconote false da 50€. S.S.A. è stato tratto in arresto in flagranza di reato.