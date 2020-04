Covid. Area centrale, anche oggi nessun caso. 1260 i tamponi ancora in analisi

Una buona notizia arriva anche oggi dai laboratori dell’ospedale Pugliese-Ciaccio dove per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi di Covid-19 nell’area centrale della Calabria.

La struttura ha analizzato nelle ultime 24 ore 329 tamponi, 237 arrivati dal catanzarese, 60 dal crotonese e altri 32 dal Vibonese. 317 quelli risultati negativi, mentre i 12 positivi si riferiscono a conferme di casi già noti e segnalati che riguardano la provincia pitagorica.

Al momento però nei laboratori vi sono ben 1260 tamponi ancora in corso di analisi e di cui si attendono i risultati nelle prossime ore. Un centinaio sono stati inviati anche in altri laboratori, presumibilmente per accelerare i tempi.

Quanto ai ricoveri, nel Pugliese-Ciaccio, al momento, sono assistiti 13 pazienti, uno solo dei quali in terapia intensiva, mentre un altro degente è stato dimesso ultimamente.