Covid: Nas sequestrano mascherine e prodotti igienizzanti irregolari, anche in Calabria

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione epidemica di Covid-19, il comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i dipendenti Nas, ha sequestrato in tutta Italia 390 mila mascherine e 57 mila prodotti igienizzanti irregolari.

In particolare, in Calabria, il Nucleo antisofististicazione di Catanzaro, presso un distributore all’ingrosso, ha requisito 1.549 flaconi di gel igienizzante antibatterico, poiché commercializzato senza la prevista autorizzazione ministeriale. Al riguardo, è stato deferito anche il legale rappresentante della società produttrice.

I controlli dei NAS hanno consentito di sottoporre a verifica, solo nell’ultima settimana, oltre 2.600 esercizi commerciali (tra supermercati, farmacie, aziende produttive, imprese all’ingrosso ed importatori) al fine di appurare il rispetto degli obblighi imposti dalle misure di contenimento, la regolarità della vendita all’ingrosso ed al dettaglio di beni alimentari, dispositivi medici, e prodotti sanitari e cosmetici.

Gli esiti dei controlli hanno portato alla contestazione di 119 violazioni, come l’inosservanza delle misure di contenimento, episodi di frode in commercio e di pratiche commerciali fraudolente, la vendita di prodotti igienizzanti e disinfettanti non registrati o autorizzati, denunciando 26 persone all’Autorità giudiziaria e segnalandone amministrativamente altre 52, con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per complessivi 90 mila euro.