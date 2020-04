Se ne va dall’ospedale, vaga per la strada: ritrovato dalla polizia su una statale

La Polizia stradale di Scalea ha soccorso una persona, lo scorso sabato, lungo la statale 18, in direzione Praia a Mare, dove nel tratto di strada poco illuminato, gli agenti hanno trovato un 54enne in difficoltà che stava vagando lungo la via.

L’uomo, visibilmente stanco ed infreddolito e anche confuso, ha riferito alla pattuglia di aver lasciato volontariamente l'ospedale di Cetraro, dove era stato sottoposto ad esami a seguito di gravi stati d'ansia.

Compreso lo stato d’animo dell’uomo, gli agenti hanno coordinato il rientro al domicilio con l’aiuto e dietro idonee direttive dei servizi sanitari competenti.