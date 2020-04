Asp Reggio, Coolap: “Più dispositivi e tamponi per gli operatori”

Aumento dei dispositivi individuali di protezione e tamponi per tutti gli operatori del Coolap, il coordinamento dei lavoratori dei servizi psichiatrico. È emerso nell’incontro che una delegazione del Coolap ha avuto con il direttore sanitario aziendale Antonio Bray e il direttore del dipartimento di salute mentale Michele Zoccali.

Il Coolap ha infatti incontrato la dirigenza per risolvere alcuni problemi degli operatori in questione. Il secondo tema affrontato è quello di una “comoda” burocrazia che dovrebbe condurre ai pagamenti dei servizi resi. Questo iter, che per il Coolap, è lento e farraginoso, in questo momento “mette seriamente a rischio la base economica di interi nuclei familiari di lavoratori e il concreto rischio di chiusura di tante cooperative che, da più di trent’anni, operano nel settore”.

Da qui la richiesta di “snellire la burocrazia o renderla quanto meno funzionale”. Così per quanto concerne la procedura di accreditamento delle strutture, il direttore sanitario Bray ha assicurato al Coolpa che “avverrà come stabilito e sarà seguito nel percorso”.