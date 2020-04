Beccati mentre trainano un’auto rubata, arrestati due ventenni

Con un’auto - una Fiat Punto, tra l’altro risultata sottoposta a fermo amministrativo - ne spingevano un’altra, una Smart Fortwo, a sua volta rubata poco prima.

Sulla prima vettura, alla guida, un 20enne, Santino Passalacqua; sulla seconda un 19enne, Federico Bevilacqua, entrambi disoccupati e gravati da precedenti di polizia, quest’ultimo anche sorvegliato speciale.

È finito con l’arresto dei due giovani un tentativo di furto scoperto, nella scorsa domenica pomeriggio, dai carabinieri della radiomobile di Reggio Calabria.

La pattuglia era impegnata nei normali controlli del territorio quando ha notato, in via Ciccarello, la Fiat Punto che con il paraurti anteriore spingeva appunto la Smart, a sua volta a motore spento.

I militari, dopo aver osservato la scena, sono intervenuti appurando che la vettura era stata rubata poco prima in via Pio XI. Inevitabile è scattato l’arresto dei giovani per tentato furto mentre il 20enne è stato denunciato anche per violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro e degli obblighi della sorveglianza.