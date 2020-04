Covid. Il bollettino. Finalmente una buona giornata: solo 3 casi, nessun decesso e 19 dimessi

Mentre in Italia si inizia a discutere - seppure con qualche strascico polemico - su una possibile riaccensione a breve termine del “motore” produttivo del Paese (QUI), in Calabria continua sempre, ma comunque in modo piuttosto “contenuto”, l’avanzata del Covid che oggi fa segnare “appena” tre nuovi casi, due nel reggino ed uno nel cosentino, e portando il complessivo, dall’inizio dell’epidemia, a 1038 positivi.

Nella nostra regione sono stati dunque e fino ora 22.847 (613 in più da ieri) i tamponi eseguiti, 21.809 quelli che hanno dato esito negativo.

S’arresta invece e fortunatamente il numero dei decessi. Nessun caso segnalato nelle ultime 24 ore e nella nostra regione il totale delle vittime, con o per il coronavirus, resta fermo a 75.

Salgono i pazienti dimessi dagli ospedali calabresi. Sono quasi una ventina, ben 19, in più rispetto a ieri; 135 in tutto fino ad ora: in nove hanno difatti lasciato il nosocomio crotonese, altri otto quello reggino e due quello catanzarese.

Al momento bassissima la pressione sui diversi reparti degli stessi ospedali. Nella terapia intensiva, area più critica nella gestione del Covid, i pazienti oggi sono uno in più rispetto al dato di ieri, dunque 7 nel complesso.

Anche in malattie intensive le presenze segnano un calo: i degenti ricoverati oggi sono 140, due in meno da ieri, percentualmente il 15,1% del totale dei casi positivi. In isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi si trovano invece 681 persone, 15 in meno rispetto a ieri, che rappresentano il 73,4%.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di Covid più numerosi, intanto, rimangono quelli del cosentino, 406 (+1 rispetto da ieri) e così distribuiti: 36 in reparto; 3 in rianimazione; 311 in isolamento domiciliare; 33 guariti; 23 deceduti.

Nel reggino, con altri due casi, si sale a 243: 33 in reparto; 2 in rianimazione; 157 in isolamento domiciliare; 36 guariti; 15 deceduti.

Secondo giorno consecutivo senza positivi nel Catanzarese dove il dato rimare a 206: 55 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 38 guariti; 26 deceduti.

Nono giorno con segno zero, invece, nel crotonese. I Covid finora accertati sono ancora e dunque 112: 13 in reparto; 75 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 6 deceduti.

Infine, secondo giorno consecutivo senza nuove infezioni nel vibonese, 71 i casi accertati dall’inizio epidemia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono ora 7.388, quindi 80 in meno da ieri, e così distribuiti: 1.914 a Reggio Calabria; 1766 a Cosenza; 1.732 a Catanzaro; 1.522 a Crotone e 454 a Vibo Valentia. Le persone giunte in regione e che si sono registrate sul sito dell’ente sono attualmente 15.589.