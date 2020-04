Covid. Inizio settimana senza casi ma restano da analizzare quasi 1200 tamponi

Una buona notizia per oggi è che in tutta l’area centrale della Calabria non si registrano, nelle ultime 24ore, nuovi casi di positività al Covid.

Nel suo consueto bollettino di mezzogiorno il Pugliese-Ciaccio, che esegue le relative analisi, ha comunicato che i 193 tamponi analizzati da ieri (180 dal catanzarese, 7 dal crotonese e 6 dal vibonese) hanno dato tutti esito negativo.

Al momento però, la stessa azienda fa sapere che sono in corso ben altri 1180 test e dunque i risultati, che si attendono nelle prossime ore, potrebbero cambiare i numeri odierni.

Quanto ai ricoveri, al momento nel Pugliese Ciaccio sono assistiti 13 pazienti, uno solo nella terapia intensiva e gli altri tutti in malattie infettive, nel quale rispetto a ieri si sono aggiunti due degenti.

Anche oggi nessun dato è pervenuto invece dal policlinico universitario Mater Domini.