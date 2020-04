Emergenza Coronavirus: volontari della croce rossa di Corigliano-Rossano in prima linea

Anche i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato Locale di Corigliano-Rossano, coordinati dal nuovo Presidente Francesco Costantino e dal Vice-Presidente Maria Marino, sono in prima linea nell'emergenza Coronavirus. Questi garantiscono, ogni giorno (dalle ore 08:00 alle ore 20:00), il servizio di pre-triage nei due ospedali di Corigliano e Rossano. Gli stessi volontari, inoltre, sono impegnati nella consegna di viveri e medicinali alle persone anziane, oltre alle tante famiglie bisognose attraverso lo sportello della solidarietà, che stanno vivendo il dramma del Covid-19.

Che Dio possa proteggere loro, oltre a tutto il personale sanitario (medici ed infermieri), sia nella vita e sia in questa difficile battaglia contro un nemico invisibile che, purtroppo, ha fatto registrare, in questo ultimo periodo, dati allarmanti facendo aumentare la paura e la preoccupazione nell'intera popolazione. E' necessario rimanere a casa (tranne per motivi di lavoro o per qualsiasi emergenza, per recarsi ai supermercati o discount per effettuare la spesa settimanale, per ritirare i farmaci nelle diverse farmacie o parafarmacie del territorio comunale), rispettando le normative vigenti, per evitare il diffondersi del virus.

Bisogna sacrificarsi oggi, nonostante le numerose difficoltà sia per l'economia locale e sia per le tante famiglie che risiedono nell'area-urbana, in modo tale da vivere meglio domani. In tanti si augurano che la pandemia del Coronavirus possa terminare al più presto e che, in tempi brevi, tutto possa ritornare alla normalità per il bene dell'intera collettività. Un plauso, infine, a tutti i volontari della Croce Rossa Italiana, del Comitato Locale di Corigliano-Rossano, che, con grande impegno e dedizione, sono sempre in prima linea al servizio degli altri ed anche in questa fase di piena emergenza.