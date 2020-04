Castrovillari riparte dal verde pubblico grazie alla volontà dei cittadini e l’impegno del Comune

Panchina tinteggiata da un cittadino

“Sono stati aggiudicati i lavori per il taglio dell’erba su tutte le strade cittadine e nelle villette comunali di Castrovillari”. Lo rende noto il Sindaco, Domenico Lo Polito, precisando che questi “inizieranno in settimana”.

Contemporaneamente il primo cittadino ha desiderato ringraziare sentitamente i cittadini che, sollecitati da senso civico e di appartenenza, hanno sistemato strade e villette senza aspettare l’opera del Comune rilanciando il ruolo sempre attuale della sussidiarietà.

“A loro- afferma Lo Polito - va il mio pensiero: in primo luogo al signor Massimo D’Agostino il quale, dopo aver tagliato l’erba della villetta di Corso Garibaldi, angolo Largo Caduti sul Lavoro, ha tinteggiato pure, restituendoli a nuovo decoro, le panchine ed i pali della pubblica illuminazione; a seguire alla multiservizi di Trocino che ha sistemato la villetta di via Galeno; poi a Lello Rizzo che ha tagliato l’erba di piazza Vittorio Emanuele; alle famiglie Donato e Di Diego/D’Ingianna le quali hanno inteso falciare l’erba di parte di via Santa Maria del Castello; ed ancora alle famiglie Di Caccamo, Tricarico, Passarelli e Saladino che hanno sistemato via Piero della Francesca.”

“Non per ultima nei ringraziamenti – ricorda il primo cittadino - la parafarmacia Elisir pharma che nella giornata di ieri ha donato mascherine al Corpo della Polizia municipale.”

“Questo – sottolinea Lo Polito, concludendo il report civico -è il Cuore palpitante ed appassionato dei castrovillaresi e che ci rende orgogliosi di essere parte attiva della nostra città.”