Covid. Il bollettino. Altri 24 casi: ad oggi 1035 positivi ma aumentano i dimessi, sono 116

Continua, seppur sempre lenta, l’avanzata in Calabria del Covid-19. Anche oggi si registrano poche nuove infezioni, 24 per la precisione, che portano il totale, rispetto a ieri (QUI), a 1.035 casi complessivi dall’inizio dell’epidemia. 22.234 sono stati finora i tamponi eseguiti e 21.199 quelli che hanno restituito risultati negativi.

Sale invece e purtroppo il numero dei decessi, e di altre due persone del cosentino. Con quest’ultimi arrivano così a 75 i decessi accertati in Calabria dall’inizio dell’epidemia, otto nell’ultima settimana.

Magra consolazione, in tal senso, la mera constatazione statistica che la Calabria rimane comunque tra le cinque regioni dove le morti sono tra le più basse d’Italia: dopo il Molise, la Basilicata e l’Umbria, e prima della Sardegna. Ma la nostra regione è anche quella tra le tre meno colpite dal virus dopo Molise e Basilicata.

Come dicevamo dei 24 nuovi casi di infezione ben 22 sono quelli che provengono dalla provincia di Cosenza, un altro solo dal reggino ed un altro ancora dal vibonese.

MENO RICOVERI NEGLI OSPEDALI

Segue una lenta diminuzione anche il dato dell’ospedalizzazione dei pazienti affetti da coronavirus. Intanto, nelle ultime 24 ore sono stati dimessi in dieci, ad oggi dunque si arriva al totale di 116 persone “ipoteticamente” guarite. Hanno lasciato in quattro l’ospedale di Cosenza, in tre quello di Catanzaro, un altro quello di Crotone e due ancora, infine, quello di Vibo.

Tra i dimessi anche i due pazienti trasferiti da Bergamo al Pugliese-Ciaccio esattamente un mese fa, le cui condizioni sono sensibilmente migliorate e oggi un volo dell’Aeronautica Militari li ha raccompagnati nella loro Lombardia, dove proseguiranno le cure definitive.

Continuano a svuotarsi le terapie intensive che ad oggi ospitano 6 persone, una in meno rispetto a ieri, in termini percentuali lo 0,6% del totale dei contagiati.

Cali anche nei reparti di malattie intensive: i pazienti sono ora 142, ben dieci in meno da ieri, il 15,3% dei positivi. In isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi si trovano invece 696 persone (23 in più da ieri), che rappresentano il 75%.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

Quanto ai contagi per singola provincia, nel cosentino si arriva oggi a 405 positivi (22 in più rispetto da ieri): 35 in reparto; 3 in rianimazione; 311 in isolamento domiciliare;33 guariti; 23 deceduti.

Nel reggino sono 241 i casi di Covid (+1 da ieri): 33 in reparto; 2 in rianimazione; 163 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti

Nel Catanzarese i positivi sono ad oggi 206 (nessun aumento rispetto a ieri): 58 in reparto; 1 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 36 guariti; 26 deceduti.

Fermi da ben una settimana ormai i contagi accertati nel crotonese il dato complessivo rimane quindi a 112: 13 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 9 guariti; 6 deceduti.

Dopo tre giorni di “stasi” a Vibo Valentia tornano a salire i positivi, sebbene di uno solo, con il totale che arriva pertanto a 71: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti

I soggetti in quarantena volontaria sono ora 7.468 (37 in meno da ieri) e così distribuiti: 1.928 a Reggio Calabria; 1.799 a Cosenza; 1.711 a Catanzaro; 1.587 a Crotone e 443 a Vibo Valentina. Le persone giunte in regione e che si sono registrate sul sito dell’ente sono attualmente 15.419.