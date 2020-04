Lamezia: a passeggio senza motivo e con la droga aggredisce i carabinieri, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno tratto in arresto un giovane del posto per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

I militari lo avevano controllato nella tarda serata di sabato mentre si aggirava a piedi per le vie del centro. Trovato in possesso di pochi grammi di marijuana, il giovane, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si è però scagliato contro i carabinieri proferendo frasi ingiuriose e minacciose e tentando anche di sputare verso di loro, mentre sostenenva di avere amici legati alle consorterie criminali lametine.

Bloccato è stato tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, gli è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.