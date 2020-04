Covid: nessun nuovo caso nel reggino, su 224 tamponi 0 positivi

Su 224 persone sottoposte allo screening per CoViD-19 nessuno è risultato positivo al test. Questo quanto comunicato direttamente dalla Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

I pazienti affetti da COVID-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 35, di cui 33 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri due decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti dimessi perché guariti sono 28.